Via ai saldi in Campania: ecco la nuova data (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Via ai saldi. Domani 21 luglio partono gli sconti in Campania. E’ quanto stabilito oggi in Conferenza Stato Regioni dopo la mozione approvata all’unanimità nei giorni scorsi in Consiglio regionale per anticipare la data, inizialmente fissata il primo agosto. In queste ore la giunta regionale ha dato l’ok per cominciare domani. Soddisfatte le categorie che avevano sollevato la questione vista la difficoltà a ripartire dopo l’emergenza Covid e diventata una mozione a firma del M5s e votata da tutta l’Aula. L'articolo Via ai saldi in Campania: ecco la nuova data proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

“Il mio prossimo atto – prosegue Ciarambino – sarà una richiesta di modifica della legge regionale sul Commercio in base alla quale scelte come quella sulla data di inizio dei saldi siano demandate ...

