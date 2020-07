Usa, killer si finge fattorino e uccide il figlio di una giudice federale: ferito anche il marito (Di lunedì 20 luglio 2020) Si finge fattorino e uccide il figlio di un giudice Un uomo armato travestito da fattorino di consegne FedEx ha ucciso il figlio di una giudice a North Brunswick, in New Jersey. Il killer, dopo aver suonato alla porta, ha freddato il ragazzo di 20 anni e ha ferito anche il marito. Esther Salas, giudice federale distrettuale nominata dal presidente statunitense Barack Obama nel 2010, è rimasta illesa. “Gli hanno sparato al cuore”, ha riferito il sindaco di North Brunswick, Francis “Mac” Womack, amico personale della giudice, sulla morte del figlio. Il ... Leggi su tpi

Il figlio del giudice federale Esther Salas è stato assassinato e il marito ferito in modo grave. Un attacco avvenuto domenica a North Brunswick, nel New Jersey e che suscita molti interrogativi. Il k ...

Un attacco avvenuto domenica a North Brunswick, nel New Jersey e che suscita molti interrogativi. Il killer – secondo gli inquirenti – era travestito da fattorino della Federal Express e si è ...

Il figlio del giudice federale Esther Salas è stato assassinato e il marito ferito in modo grave. Un attacco avvenuto domenica a North Brunswick, nel New Jersey e che suscita molti interrogativi. Il killer – secondo gli inquirenti – era travestito da fattorino della Federal Express e si è ...