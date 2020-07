Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora giù, cresce Fdi (Di lunedì 20 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega ancora giù, cresce Fdi Negli ultimi 12 mesi, Fratelli d’Italia è cresciuta di 10 punti percentuali. Nello stesso periodo la Lega ha perso il 12,1%. Bastano questi due numeri rilevati dai Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire per spiegare come i rapporti di forza all’interno del centrodestra stiano piano piano cambiando. Se infatti un anno fa la leadership del Carroccio e di Salvini non erano in discussione, ora la partita si è riaperta, complice il buon momento vissuto da Fdi e dalla sua leader, Giorgia Meloni che negli indici di gradimento ha scalzato il segretario leghista. Anche nell’ultima settimana, Fdi ha rosicchiato punti all’alleato di ... Leggi su termometropolitico

ALBERTA18793746 : RT @LiaColombo1: Sondaggi elettorali. Crollo della #Lega: -12% rispetto al 2019! Vogliamo #Salvini segretario Lega a vita! ?? #salviniCIAL… - CarieriF : RT @LiaColombo1: Sondaggi elettorali. Crollo della #Lega: -12% rispetto al 2019! Vogliamo #Salvini segretario Lega a vita! ?? #salviniCIAL… - Mirandola59 : RT @LiaColombo1: Sondaggi elettorali. Crollo della #Lega: -12% rispetto al 2019! Vogliamo #Salvini segretario Lega a vita! ?? #salviniCIAL… - MaxLandra : RT @LiaColombo1: Sondaggi elettorali. Crollo della #Lega: -12% rispetto al 2019! Vogliamo #Salvini segretario Lega a vita! ?? #salviniCIAL… - pittapittore : RT @LiaColombo1: Sondaggi elettorali. Crollo della #Lega: -12% rispetto al 2019! Vogliamo #Salvini segretario Lega a vita! ?? #salviniCIAL… -