Sassuolo-Milan 21 luglio ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Solo una settimana fa la sfida del Mapei Stadium avrebbe potuto essere considerata uno scontro diretto per l'Europa League con il Sassuolo in scia del Milan. Invece i rossoneri hanno allungato battendo Parma e Bologna e confermandosi la squadra più in forma del campionato, gli emiliani con i due pareggi raccolti contro Juve e Cagliari …

