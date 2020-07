Roma, Mkhitaryan: “Contro l’Inter avremmo meritato di più, adesso serve la giusta concentrazione” (Di lunedì 20 luglio 2020) Henrikh Mkhitaryan orgoglioso per la prestazione offerta dalla sua Roma.Il calciatore armeno è stato protagonista del match pareggiata per 2-2 dai giallorossi contro l'Inter di Antonio Conte, l'ex Arsenal ha messo a segno la momentanea rete del 2-1 prima che i nerazzurri pareggiassero con Lukaku. Il messaggio social del n° 77 della Roma."Bella partita, la squadra ha compiuto un grande sforzo la scorsa notte. Sicuramente avremmo meritato di più, ma restiamo concentrati sulle prossime partite". Leggi su mediagol

SkySport : MKHITARYAN ? DZEKO = GOL Il bosniaco carica il sinistro L'armeno gli 'porta via' il pallone e segna ? Roma-Inter 2-… - UgoBaroni : RT @CorSport: Il feeling con #Dzeko e i gol salva-#Roma: #Mkhitaryan è l'arma in più di #Fonseca - AzzoJacopo : Ho scritto su #RomaInter, gara che ha offerto tanti spunti tattici interessanti. Oltre a un grande Mkhitaryan, mi… - MrsRobertina : RT @DanVMor: Tolti gli errori individuali, una bella Roma stasera, questo sistema è il migliore tra quelli provati da Fonseca in stagione.… - rossi20_rossi : RT @SkySport: MKHITARYAN ? DZEKO = GOL Il bosniaco carica il sinistro L'armeno gli 'porta via' il pallone e segna ? Roma-Inter 2-2 Gli high… -