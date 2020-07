Recovery Fund, Conte: “C’è stata una svolta, sono cautamente ottimista” (Di lunedì 20 luglio 2020) BRUXELLES – “Questa notte abbiamo lavorato fino all’alba, direi che c’e’ stata una svolta“. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo che “dobbiamo essere cauti fino a quando non c’e’ la stretta finale, ma posso dire che sono cautamente ottimista“. Leggi su dire

