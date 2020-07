Precipitano da 20 metri, deceduti due operai di 53 e 29 anni: ancora morti bianche, stavolta a Roma (Di lunedì 20 luglio 2020) morti a Roma due operai di 29 e 53 anni, caduti da un impalcatura posta ad oltre 20 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tragico incidente sul lavoro oggi in zona Vigna Murata, a Roma, dove due operai al lavoro presso un cantiere edile, sono precipitati dall’ottavo piano di un impalcatura. I … L'articolo Precipitano da 20 metri, deceduti due operai di 53 e 29 anni: ancora morti bianche, stavolta a Roma NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Adnkronos : Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano nella zona di Vigna… - Agenzia_Ansa : Incidente in cantiere a #Roma, morti due operai #ANSA - marino29b : RT @rep_roma: Precipitano da oltre 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento delle 20:28] https… - Majden3 : RT @rep_roma: Precipitano da oltre 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento delle 20:28] https… - xblunotte : RT @ilgiornale: Incidente sul lavoro a Roma, dove due operai sono morti sul colpo dopo essere caduti da un'altezza di 20 metri in un cantie… -