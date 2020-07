Nutriscuola, così si impara la corretta alimentazione (Di lunedì 20 luglio 2020) E' nato “Nutriscuola” fortemente voluto dal dott. Alfredo Iannello: Biologo Nutrizionista, naturopata, esperto di Nutraceutica, di alimentazione sportiva, patologo clinico, come Presidente della “Associazione Gruppo Biologi” di Roma. “Nutriscuola” , è patrocinato da numerosi e prestigiosi Enti, Società e personaggi pubblici, e si fa promotore di una campagna di Educazione Alimentare, senza fini di lucro. L'alimentazione mediterranea è ormai universalmente riconosciuta come patrimonio di interesse mondiale per la salute dell'uomo. Alfredo Iannello, appassionato e ideatore di “Nutriscola”, si occupa oggi di seguire il progetto nella sua divulgazione: “la diffusione della cultura della corretta ... Leggi su iltempo

