Novara, scoperta una setta che riduceva in schiavitù donne e bambine (Di lunedì 20 luglio 2020) Una setta con base a Novara, e ramificazioni fino a Milano e la provincia di Pavia, è stata smascherata e decapitata in queste ore al termine di una complessa attività investigativa durata quasi due anni.Il certosino lavoro della squadra mobile della polizia di Novara e del servizio centrale operativo nell'operazione Dioniso ha permesso di ricostruire le figure chiave della setta, fondata 30 anni fa e guidata da un uomo che oggi ha 77 anni, che per decenni ha ridotto in schiavitù donne e bambine.I primi dettagli sull'operazione - una conferenza stampa è attesa per questa mattina - anticipato che gli adepti della setta, definita "psicosetta" dagli inquirenti, erano principalmente donne che, attraverso il ... Leggi su blogo

