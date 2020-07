Nicki Minaj è incinta (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicki Minaj è incinta (proprio come la sua collega Katy Perry) e l’annuncio lo ha dato con una foto su Instagram col pancione in bella vista (proprio come la sua collega Beyoncé). Questo per la rapper è il primo figlio. Da poco meno di un anno è sposata con Kenneth Petty, un 43enne afroamericano con una fedina penale tutt’altro che pulita: sembrerebbe infatti che all’età di 16 anni sia stato incriminato per tentato stupro. Complimenti alla neo-mamma! Visualizza questo post su Instagram Who unfollowed me? Like who don’t follow me? Cuz even in ya new btch I could see alotta me : @arrogant tae123 Un post condiviso da Barbie (@NickiMinaj) in data: 28 Ago 2019 alle ore 11:42 ... Leggi su bitchyf

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - jekyjei : RT @flynn_wadeoff: La figlia di Nicki Minaj nel futuro: -Ragazzina non puoi entrare sei minorenne -Mia Madre è Nicki Minaj -Tavolo al primo… - chiclei : Chi è Nicki Minaj età incinta e chi è il padre del bambino - - reptaylor1989 : RT @perchetendenza: 'Taylor': Per chi afferma che manca solo Taylor Swift ad annunciare di essere incinta dopo la notizia della gravidanza… - fanpage : Nicki Minaj è incinta, aspetta il suo primo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj è incinta: lo annuncia con delle foto e l'esuberanza che la contraddistingue L'HuffPost Nicki Minaj è incinta, l'annuncio con foto su Instagram

Roma, 20 luglio 2020 – Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Mar ...

Secondo figlio per Justin Timberlake, primo (in arrivo) per Nicki Minaj

L'annuncio della gravidanza di Nicki Minaj invece è stato dato via social dalla rapper via social, con un'immagine che non ha proprio niente della discrezione con cui Timberlake ha custodito la ...

Roma, 20 luglio 2020 – Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Mar ...L'annuncio della gravidanza di Nicki Minaj invece è stato dato via social dalla rapper via social, con un'immagine che non ha proprio niente della discrezione con cui Timberlake ha custodito la ...