Napoli, contusione al gluteo destro per Mertens: in dubbio per il Parma (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Napoli ha reso noto su Twitter l’entità dell’infortunio occorso a Dries Mertens nel corso della sfida contro l’Udinese. Il belga è uscito dopo appena mezzora di gioco per via di un trauma contusivo al gluteo destro. Questo dunque il report sulle condizioni dell’attaccante, nulla di particolarmente grave ma se il dolore non passa è in serio dubbio per la sfida in trasferta contro il Parma. Fatto che inguaierebbe i partenopei di Gattuso che devono già rinunciare a Milik per squalifica. Leggi su sportface

Il Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ... Secondo quanto riporta la redazione dell'emittente Canale 21 per Dries Mertens si tratta solo di una forte contusione. Potrebbe quindi ...

