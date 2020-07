MotoGp, si rimane a Jerez per il Gran Premio di Andalusia: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 20 luglio 2020) Archiviato il primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp, ecco che ne arriva subito un altro ancora sul tracciato di Jerez. Nel week-end che arriva infatti andrà in scena il Gran Premio di Andalusia, a cui non prenderà parte il campione del mondo Marc Marquez a causa dell’incidente avvenuto durante la gara di ieri. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesProveranno invece a recuperare Rins e Crutchlow, assenti anche loro per infortuni diversi dovuto sempre a cadute verificatesi nel week-end. Si comincia giovedì con la conferenza stampa, a cui seguiranno poi le libere del venerdì. Sabato poi le tanto attese qualifiche, prima delle gare in programma domenica: tutto verrà trasmesso da Sky Sport ... Leggi su sportfair

sCalcioanchio : Se Marquez resta fuori anche 5 gare rimane comunque il favorito al titolo, a meno che Quartararo non le vinca tutte… - EltonTuitStarr : RT @pwiehdbznavdgej: @NeonknightJdr @EltonTuitStarr @EmmeEmm_ Rimane il fatto che Rossi una bastardata simile non l' ha mai fatta, favorire… - pwiehdbznavdgej : @NeonknightJdr @EltonTuitStarr @EmmeEmm_ Rimane il fatto che Rossi una bastardata simile non l' ha mai fatta, favor… - kakar7321 : @JantasOO Forse perché in F1 i piloti sono più intercambiabili, mentre le scuderie rimangono, in motoGP se un pilot… - Dottora46 : Mi sarebbe piaciuto vedere le qualifiche #motogp dopo tanto tempo, ma pazienza. Bravo Quartararo fammi un bel regal… -