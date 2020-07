Monopattini - Milano, la procura punta un faro sulla sicurezza (Di lunedì 20 luglio 2020) A Milano, la procura ha iniziato a monitorare la sicurezza dei Monopattini elettrici con la collaborazione della Polizia locale: dopo l'incidente che ha coinvolto una donna di 31 anni, ricoverata in gravi condizioni dopo lo scontro con un autocarro, l'attenzione sui nuovi mezzi di trasporto urbano si è infatti intensificata. Non solo: già negli scorsi mesi, in seguito ai primi casi, gli inquirenti del capoluogo lombardo avevano aperto un fascicolo conoscitivo, privo di ipotesi di reato o indagati, per analizzare l'utilizzo dei Monopattini sulle strade e sui marciapiedi cittadini.L'Asaps chiede più sicurezza. Anche l'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, chiede un approfondimento sulla sicurezza dei ... Leggi su quattroruote

