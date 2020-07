Monopattini elettrici, già in uso alla Pro Loco di Vietri sul Mare (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Prima consegna dei “Monopattini Elettrify“, in sinergia con il “Distretto Turistico Costa D’Amalfi“, per la valorizzazione e promozione territoriale, in relazione alla mobilità ecosostenibile, presso la Penisola Amalfitana. I nuovi arrivi alla ProLoco di Vietri sul Mare questa mattina. Tra i primi a testate il nuovo mezzo di Locomozione, il sindaco Giovanni De Simone ed il presidente della Pro Loco, Cosmo Di Mauro. Entrambi d’accordo nel sostenere che i nuovi Monopattini elettrici rappresentano un nuovo modo di vivere Vietri, le sue caratteristiche frazioni e la ... Leggi su anteprima24

