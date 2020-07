MLS, Cincinnati batte l’Atlanta United, rimasta in 9 uomini (Di lunedì 20 luglio 2020) Frankie Amaya ha segnato il suo primo gol in carriera al 76esimo minuto, e l’ FC Cincinnati, squadra allenata dall’olandese Jaap Stam, ha approfittato dell’Atlanta United ridotto in nove, riuscendo ad ottenere un’importante vittoria per 1-0 giovedì nella MLS is Back Tournament a Orlando. Si tratta della prima vittoria della stagione per Cincinnati nell’ambito del Gruppo E all’ESPN Wide World of Sports Complex. La conclusione del 19enne americano Amaya, un tiro di precisione appena fuori dall’area di rigore, non ha lasciato replica al portiere avversario Guzan. Ora l’Atlanta non si trova nella situazione più rosea, dato che si affievoliscono le speranza di aggiungere il turno ad eliminazione diretta. Leggi su sportface

