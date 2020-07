Milano, trans uccisa con decine di coltellate: a trovarla i Vigili del Fuoco (Di lunedì 20 luglio 2020) Mistero a Milano per un efferato omicidio scoperto nella giornata di oggi. La vittima è indicata come una 48enne trans brasiliana, su cui un assassinio si è avventato con numerose coltellate. A scoprire il corpo sono stati i Vigili del Fuoco, allertati dai vicini di casa. Vigili del Fuoco intervenuti per una fuga di gas L’efferato omicidio che ha agitato la giornata milanese è avvenuto in Via Plana, zona non distante da San Siro, alla periferia di Milano. Qui abitava una transessuale di origini brasiliane che, secondo quanto riportato dalle fonti, lavorava come escort. I vicini di casa avrebbero sentito puzza di gas provenire dall’appartamento della escort e si sarebbero decisi quindi a chiamare i ... Leggi su thesocialpost

MediasetTgcom24 : Milano, trans 48enne trovata morta in casa: è stata uccisa a coltellate #milano - IzzoEdo : RT @LaStampa: Brasiliana, 48 anni. Qualche volta riceveva lì i suoi clienti, altre volte in strada. Il dubbio è che sia stato proprio uno d… - cannedcat : Milano, prostituta trans assassinata in casa con 50 coltellate - TelevideoRai101 : Trans trovato morto in casa a Milano - zazoomblog : Milano trans ucciso a coltellate in appartamento - #Milano #trans #ucciso #coltellate -