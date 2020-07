M5s, ora a destra ora a sinistra (Di lunedì 20 luglio 2020) Finché imperavano i partiti-chiesa non c’era scampo: o si era fedeli o apostati, o amici o nemici. Dichiararsi «né di destra né di sinistra» significava consegnarsi mani e piedi ai custodi del «politicamente corretto» che comminavano d’autorità il bando. Si era equiparati a dei vili qualunquisti o, peggio, a dei pericolosi «camerati», nostalgici «coperti», travestiti da democratici per paura del ghetto. Tramontata la stagione delle ideologie, qualificarsi né di destra né di sinistra è diventato socialmente accettabile, addirittura un vanto per chi si vuole smarcare dai partiti tradizionali, accusati di aver costituito una casta. È il modo migliore per passare - o anche solo apparire - alternativi alla ... Leggi su ecodibergamo

anche con maggior profitto - il M5s di Grillo. Una siffatta professione di alterità al «sistema», se comportava prima dei costi, ora assicura dei vantaggi. Permette di guadagnare l’aureola di ...

Qualunque questione, anche relativamente minore come per esempio le vicende riguardanti le prossime elezioni regionali, per non correre il rischio di non cadere nell’inconsapevolezza deve essere per f ...

