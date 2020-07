Lotta alla pedofilia – A Novara sgominata una setta di donne responsabile di riduzione in schiavitù e reati sessuali su minori (Di lunedì 20 luglio 2020) La Polizia di Stato di Novara ed il Servizio Centrale Operativo, nella notte del 19 luglio, hanno eseguito 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia, a seguito di un’articolata e complessa attività investigativa, denominata “Operazione Dioniso”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino – Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata all’accertamento della operatività di una “psicosetta”. I due anni di attività di indagine della Squadra Mobile di Novara e del Servizio Centrale Operativo hanno consentito di accertare l’esistenza di una potentissima “psicosetta”, con base operativa nella provincia di Novara e diramazioni ... Leggi su databaseitalia

