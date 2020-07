Lazio, non meritavi di perdere contro una Juve… fortunata (Di martedì 21 luglio 2020) Lazio, non meritavi di perdere contro una Juve… fortunata – I tre punti se li è presi la Juventus, battendo in casa la Lazio per due reti a una. Ma la Lazio esce a fronte alta, consapevole di aver giocato una grande partita che solo la… fortuna ha regalato ai bianconeri. La fortuna ha il nome di Daniele Orsato, arbitro di Schio. Intendiamoci, Orsato non ha guidato la gara a senso unico, ha solo sorvolato, non ha visto o non ha ben valutato due azioni da giallo del francese Rabiot (che poi ha deciso di perdonare una terza volta a giochi fatti). contro una Juve in dieci per metà partita, la Lazio non è detto che avrebbe arraffato i tre punti, ma certo avrebbe giocato con altre ... Leggi su romadailynews

