La lezione di Gisele per essere in perfetta forma a 40 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) «Seguire uno stile di vita sano è molto di più di fare esercizio e mangiare clean. Riguarda le nostre abitudini, emozioni, credo, pensieri e azioni. Ogni giorno è un nuovo giorno, una nuova opportunità per fermarci ed essere più consapevoli. Per impegnarci a fare meglio». Gisele Bündchen, la modella brasiliana tra le più belle di sempre e che per anni è stata la più pagata al mondo, ha compiuto 40 anni. Un traguardo che ha raggiunto, neanche a dirlo, in perfetta forma. Merito di una alimentazione attenta e del costante esercizio fisico sì, ma soprattutto grazie a un approccio olistico alla vita, carico di energia positiva e in perfetto equilibrio con la natura. Leggi su vanityfair

