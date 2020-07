Juventus-Lazio: Simone Inzaghi convoca 20 biancocelesti (Di lunedì 20 luglio 2020) All’Allianz Stadium è tutto pronto per il match tra Juventus e Lazio, gara decisiva nella corsa Scudetto. Dopo il pari dell’Inter contro la Roma, la Juve quest’oggi avrà una chance importante per allungare e forse porre fine alla lotta per il campionato. Ma di fronte c’è la Lazio di Simone Inzaghi, candidata “pre-Covid” al ruolo di anti-Juve. Ecco i 20 giocatori biancocelesti convocati dal tecnico per la gara che andrà in scena stasera alle 21:45. 📋 Sono 2️⃣0️⃣ i calciatori biancocelesti convocati da mister #Inzaghi per #JuveLazio!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/2SaRMb3xVY — ... Leggi su sportface

