Juventus-Lazio 2-1: i bianconeri vedono lo scudetto (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus batte la Lazio e supera l’ultimo ostacolo sulla strada verso il nono scudetto consecutivo a quattro giornate dal termine. Dopo un primo tempo equilibrato con un palo per parte, nella ripresa si scatena Ronaldo che decidere il match con una doppietta, mettendo con ogni probabilità il punto esclamativo sul campionato. La Partita Sarri a sorpresa lascia fuori Pjanic schierando Ramsey a centrocampo con Bentancur e Rabiot. In difesa, ci sono Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra, con Bonucci e De Light al centro. In attacco, squalificato Bernardeschi, tocca a Douglas Costa affiancare Ronaldo e Dybala. Visto le tante assenze, Inzaghi schiera Anderson sulla corsia di destra a centrocampo, con Lazzari a sinistra, mentre in cabina di regia stazionano Milinkovic-Savic, Cataldi e Pariolo. In difesa, ... Leggi su sport.periodicodaily

