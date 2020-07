Jurassic World: Dominion, Jeff Goldblum: "Ci hanno dato 109 pagine di regole di sicurezza" (Di lunedì 20 luglio 2020) Jeff Goldblum ci aggiorna sui protocolli di sicurezza richiesti - ben 109 pagine - per poter fare ritorno in serenità sul set di Jurassic World: Dominion. Jeff Goldblum si accinge a fare ritorno sul set di Jurassic World: Dominion con 109 pagine di regole di sicurezza, eredità dell'emergenza sanitaria globale che ha causato un lungo stop nell'industria cinematografica. Jurassic World 3 è stata una delle prime grandi produzioni di Hollywood a ripartire dopo il blocco, ma la situazione è piuttosto complicata, come conferma la star Jeff ... Leggi su movieplayer

Dopo il ritorno sul set per le riprese di Jurassic World: Dominion, The Sun condivide sui social alcune interessanti immagini che rivelano l'ambientazione del film. E Bryce Dallas Howard si mostra pie ...

La star di Jurassic World 3 Jeff Goldblum rivela le misure di sicurezza prese sul set per proteggere il cast e la troupe dal Coronavirus Jeff Goldblum, star di Jurassic World: Dominion ha dichiarato c ...

Dopo il ritorno sul set per le riprese di Jurassic World: Dominion, The Sun condivide sui social alcune interessanti immagini che rivelano l'ambientazione del film. E Bryce Dallas Howard si mostra pie ...La star di Jurassic World 3 Jeff Goldblum rivela le misure di sicurezza prese sul set per proteggere il cast e la troupe dal Coronavirus Jeff Goldblum, star di Jurassic World: Dominion ha dichiarato c ...