Jeep. Nuove Renegade e Compass 4xE, l’elettrico va in fuoristrada (Di lunedì 20 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – La rivoluzione verde non si ferma, e travolge anche Jeep la cui gamma sarà interamente elettrificata entro il 2022. Da questa settimana sono presenti negli showroom Jeep italiani Renegade e Compass ibride negli allestimenti Limited, S e Trailhawk. Il Renegade nella versione Limited costa 38.500 euro, si sale a 41.500 euro per le versioni S e Trailhawk. Per la Compass si parte da 44.400 euro nella versione Limited, per arrivare a 47.900 per le versioni S e Trailhawk. Sia Renegade che Compass per i mercati europei sono prodotte a Melfi, lo stabilimento lucano diventato la casa di Jeep nel Vecchio continente. Le due vetture possono essere 100% elettriche, consentendo l’ingresso nelle zone a traffico ... Leggi su ildenaro

