Infortunio Higuain, problema nel riscaldamento per il Pipita: c’è Dybala (Di lunedì 20 luglio 2020) Infortunio Higuain – Brutte notizie in casa Juventus per la partita di campionato contro la Lazio. L’allenatore Maurizio Sarri non potrà contare sulle prestazioni di Gonzalo Higuain, scelto da Sarri dal primo minuto. Il Pipita ha accusato un problema fisico nel riscaldamento e non è in grado di scendere in campo. Al suo posto dentro Dybala, comunque quello più in forma della squadra e lasciato in panchina dall’allenatore bianconero. Le condizioni di Higuain verranno valutate nelle prossime ore, si tratta di una tegola importante per la Juventus. La Russa contro la Juve: “quando sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino”L'articolo Infortunio ... Leggi su calcioweb.eu

hgraph7 : RT @Valeria23549267: A Sky che se la ridono per l'infortunio di Higuain . Senza parole - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Infortunio nella #Juve: gioca #Dybala titolare, cambia la formazione ? - DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Higuain. C’è #Dybala. Problema durante il riscaldamento: la dinamica | #JuventusLazio - ilbianconerocom : Infortunio Higuain, Sarri lancia Dybala. Per l'argentino problema alla gamba destra: le ultime… - gilardisil : @OrizOrizzonte @VinnieVegaPF @maxlooking @stefymigliori @ImKo86 @ego_sono Ci sono tweet festanti dei tifosi juventi… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Higuain Infortunio Higuain: problemi nel riscaldamento, al suo posto Dybala Juventus News 24 Juventus-Lazio, infortunio last minute | Cambia tutto!

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus-Lazio ma arriva un'importante novità per i bianconeri: Sarri è costretto ad un cambio last minute Secondo quanto ...

Juventus-Lazio, infortunio Higuain nel riscaldamento: gioca Dybala

Tanto clamore per nulla. Alla fine Paulo Dybala partirà dal primo minuto nel match tra Juventus e Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Gonzalo Higuain, che doveva so ...

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus-Lazio ma arriva un'importante novità per i bianconeri: Sarri è costretto ad un cambio last minute Secondo quanto ...Tanto clamore per nulla. Alla fine Paulo Dybala partirà dal primo minuto nel match tra Juventus e Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Gonzalo Higuain, che doveva so ...