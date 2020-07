Fregene, coppia gay insultata per un bacio. Anselmi: “Mai più nella nostra città” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Apprendo dalla denuncia fatta dal Gay Center di un brutto episodio di omofobia avvenuto in uno stabilimento di Fregene lo scorso weekend”. Lo dichiara il delegato del sindaco ai Diritti Civili Davide Farruggio. “Una coppia di ragazzi è stata fatta oggetto di frasi omofobe da parte di un altro ospite dello stabilimento perché i due si erano scambiati un bacio e si stavano facendo un selfie abbracciati, come una qualsiasi coppia – spiega Farruggio -. Ho potuto verificare personalmente l’accaduto grazie anche alla testimonianza di un altro bagnante che ha assistito alla scena”. “E’ un fatto che condanniamo fermamente, perché Fiumicino si è sempre distinta, negli ultimi 7 anni, per essere una città inclusiva e aperta ... Leggi su ilcorrieredellacitta

