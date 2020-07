Coronavirus, in Spagna alcuni ragazzi organizzano la partita di calcio “sani contro infetti” (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ragazzi organizzano partita di calcio: “Sani contro infetti” “Sani contro infetti”: è l’assurda partita di calcio organizzata da alcuni ragazzi in Spagna, alle prese con la nuova ondata del Coronavirus, e fortunatamente bloccata in tempo dalle autorità. La vicenda è stata ricostruita dal quotidiano sportivo As, secondo cui il match doveva essere giocato nella serata di lunedì 20 luglio nel quartiere Mendillori di Pamplona. A tradire gli organizzatori il fatto che l’evento, pubblicizzato sui social, abbia avuto talmente tanta visibilità mediatica da essere scoperto dalle autorità, ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna… - HuffPostItalia : Follia in Spagna: ragazzi organizzano partita di calcio 'sani contro infetti' da coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - nuova_venezia : Allarme coronavirus in Texas: contagiati 85 bebè sotto un anno di età. In Spagna record di contagiati in 24 ore, la… - valentinadigrav : RT @tempoweb: A #Pamplona salta la festa. I #tori ringraziano -