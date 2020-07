Città Metropolitana di Napoli: 1,250 mln per la messa in sicurezza di 4 assi viari (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella città Metropolitana di Napoli al via alla ripavimentazione e messa in sicurezza di 4 importanti strade a scorrimento veloce per un milione e 250mila euro. L’accordo quadro sottoscritto riguarda la rete viaria relativa al gruppo assi a scorrimento veloce: S.P. 1 “Circumvallazione esterna di Napoli”, S.P. 500 “Asse Perimetrale di Melito”, ex S.S. 87 N.C. “Sannitica” ed ex S.S. 162 RACC. “Raccordo”. La Strada Provinciale 1, meglio nota come Circumvallazione Esterna di Napoli, è un’infrastruttura di grande estensione, che attraversa il territorio metropolitano da Ovest a Est, costituita da due carreggiate indipendenti, separate da spartitraffico, con due corsie per senso di ... Leggi su ildenaro

