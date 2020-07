Calciomercato – Dzeko all’Inter ora si può per davvero (Di lunedì 20 luglio 2020) Edin Dzeko nel mirino dell’Inter La partita di ieri sera potrebbe rappresentare per Edin Dzeko l’ultima da avversario per l’Inter. Il bosniaco, cercato già un’estate fa dai nerazzurri, potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato per raggiungere proprio la Milano nerazzurra e il colloquio stretto con Lukaku a fine partita non fa che alimentare le voci. “La Roma, che ha bisogno di sistemare i conti, fa fatica a sostenere i 7,5 milioni di euro di ingaggio dell’attaccante e questo potrebbe spingere le parti verso un accordo per il trasferimento a Milano. L’Inter accontenterebbe così Antonio Conte, che ha invocato con insistenza l’arrivo dell’attaccante”. (fonte: Sport Mediaset) L'articolo Calciomercato – ... Leggi su intermagazine

