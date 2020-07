Battiti Live: ecco quando andrà in onda e il possibile cast (Di lunedì 20 luglio 2020) Torna l’appuntamento con Battiti Live, il super evento musicale firmato Italia Uno. ecco quando andrà in onda e il possibile cast L’estate di Italia 1 si infiamma con Battiti Live. Torna lo show musicale in una edizione 2020 completamente rimaneggiata a causa dell’emergenza Covid-19. Con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, la nuova edizione si svolgerà esclusivamente nella città di Otranto e non sarà itinerante come le precedenti edizioni. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba e, in settimana, dall’ultima di luglio, in prima serata su Italia 1, ... Leggi su zon

