Atalanta, dopo Pessina attenta a Barrow: i suoi dati raccontano un giocatore trasformato (e rinato) con Mihajlovic (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Atalanta fermata sabato da Pessina trova Barrow sulla strada verso il secondo posto in campionato. L’ex attaccante dell’Atalanta è ormai titolare fisso nel Bologna di Sinisa Mihajlovic, che fino a qualche giornata fa poteva sognare un posto nella prossima Europa ... Leggi su ecodibergamo

Sport_Mediaset : La #Juve ha deciso: fuori #Higuain , dentro #Zapata ?? Tutti i dettagli sulla trattativa con l'#Atalanta qui: ??… - Sport_Mediaset : .@massimozampini: 'Rigori alla #Juve. Ce l'ho con...'?? 'Dopo 30 rigori dati contro i bianconeri, nella sfida con l'… - juventusfc : 16' | Atalanta in vantaggio. La rete è di Zapata, dopo uno scambio sullo stretto con Gomez #JuveAtalanta [0-1] #ForzaJuve - sergioarevalo93 : RT @Sport_Mediaset: La #Juve ha deciso: fuori #Higuain , dentro #Zapata ?? Tutti i dettagli sulla trattativa con l'#Atalanta qui: ?? https:/… - giannini_walter : RT @LKinoshi: Altra grande opportunità grazie allo stop dell'Atalanta e dell'Inter. Questa volta evitiamo puttanate, vi prego. Anche perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta dopo

L’ Atalanta fermata sabato da Pessina trova Barrow sulla strada verso il secondo posto in campionato. L’ex attaccante dell’Atalanta è ormai titolare fisso nel Bologna di Sinisa Mihajlovic, che fino a ...Siamo in un ottimo momento, continuiamo con la giusta fiducia”. Siamo in un ottimo momento”. Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale atalanta.it ...