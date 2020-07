20 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 120 (-2 da ieri) (Di lunedì 20 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 2 in meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.356: 1.411 a Trieste, 1.007 a Udine, 717 a Pordenone e 221 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.891, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 ... Leggi su udine20

RosariaM6 : Un italiano da fuori fvg e 3 richiedenti asilo... L'asilo col cazzo che lo darei a questi scappati di galera che ci… - SACivitavecchia : RT @SA_Latina_: C'è tempo fino al 24 luglio per candidarsi alla Blue Growth Business Plan Competition, rivolta a team, startup e spin off c… - TgrRaiFVG : Un allarme bomba è scattato la mattina di lunedì 30 luglio poco prima delle 10.30 all'uscita autostradale di Villes… - 71Silvy : RT @EnSerenissima: MARTEDI' 21 LUGLIO, ore 11.00 Palazzo Ragazzoni - Sacile (PN) I CONCERTI DEL XXIV FVG INTERNATIONAL MUSIC MEETING Al li… - anci_fvg : RT @CRFVG: ??La settimana in Consiglio #FVG Dal 20 al 24 luglio 2020 Proseguono anche questa settimana i lavori delle Commissioni permanen… -

Ultime Notizie dalla rete : Luglio Fvg Coronavirus, quattro nuovi casi in Fvg: tutti nel pordenonese Udine Today Addetto/a manutenzione verde

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...

middle backend software engineer

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...