Via il pin Inps dal 1° ottobre si potrà accedere solo con lo SPID (Di domenica 19 luglio 2020) Il 17 luglio 2020 l’Inps ha cambiato il proprio accesso ai servizi online, il tutto per semplificare e rendere più fluido il sistema come precisa la circolare n.87. Il Pin Inps non sarà più necessario. Niente più Pin Inps: cosa cambia? Come riporta la circolare dell’Istituto nazionale previdenza sociale l’accesso ai servizi cambia dal 1° ottobre. Non verrà più rilasciato il Pin ordinario. Dal 2012 ad oggi si poteva accedere al sistema tramite il Pin identificativo con la carta d’identità elettronica e lo SPID dal 2016 per imprese e cittadini. Da ottobre accesso consentito solo tramite SPID Da ottobre si potrà ... Leggi su quotidianpost

