Salvini torna alle origini baciando i rosari in piazza | VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) tornano i comizi in piazza, torna la campagna elettorale. E, come ciclicamente accade, c’è anche un grande ritorno di vecchie abitudini e ostentazioni. E così accade che Matteo Salvini a Gallipoli abbia rimesso in mostra una vecchia abitudine di ostentazione della propria fede nel corso dei suoi eventi elettorali, baciando un rosario davanti ai cittadini accorsi in strada per ascoltare le sue parole. Un gesto non nuovo e che torna in voga in occasione dei comizi di piazza per le varie elezioni. Una ciclicità della storia in salsa leghista. LEGGI ANCHE > Quelli che recitano il rosario per Salvini davanti al Tribunale di Torino VIDEO Sarà il clima elettorale ... Leggi su giornalettismo

