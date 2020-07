Roma-Inter, l’arbitro Di Bello va al Var ma non annulla il gol di Spinazzola: le reazioni social (Di domenica 19 luglio 2020) Fa discutere sui social l’episodio del mancato annullamento del gol di Leonardo Spinazzola in Roma-Inter. La rete di per sé è regolare, ma l’azione da cui nasce è viziata da un contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez che sembra falloso, anche se comunque nel campo della soggettività. Le reazioni sono feroci nei confronti dell’arbitro Di Bello, che è stato richiamato dal Var Guida ma non ha voluto cambiare la propria decisione. LE PAROLE DI LUCA MARELLI LA MOVIOLA DELL’EPISODIO GOL DI Spinazzola O AUTOGOL DI DE VRIJ? Di Bello è il Gagliardini della classe arbitrale. Anzi, più scarso: per metterla da 2 metri devi comunque coordinarti e hai solo un'occasione. Questo ... Leggi su sportface

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - Antonio1457 : RT @AirJordan185: Trevisani non riesce a darsi pace per il gol della Roma. “Guida ha fatto il suo richiamando Di Bello al Var”. Pago 60€ al… - calciomercatoit : ?? #RomaInter - Polemiche accese sul gol di #Spinazzola Giusto convalidare? -