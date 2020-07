Roma-Inter 2-2, il tabellino (Di domenica 19 luglio 2020) Roma - Tra Roma e Inter termina 2-2 . De Vrij porta in vantaggio i suoi al 15', Spinazzola pareggia nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Mkhitaryan compie la rimonta, ma il rigore di Lukaku all'... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - Skysurfer72 : RT @AirJordan185: Trevisani non riesce a darsi pace per il gol della Roma. “Guida ha fatto il suo richiamando Di Bello al Var”. Pago 60€ al… - wearefcinter : Roma-Inter 2-2 a parte il gol del pareggio Roma da annullare, per il resto è stata una partita con tanti errori ed… -