Parma-Sampdoria: pareggia Quagliarella, suo il gol del 2-2 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Quagliarella segna il gol del 2-2 in Parma-Sampdoria, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’attaccante blucerchiato riprende i ducali con un gran gol. Dopo aver controllato il pallone in area, Quagliarella lo scaglia sul secondo palo dove Sepe non può arrivare. Leggi su sportface

