Parma-Sampdoria 2-3 LE PAGELLE - Kulusevski ci prova, Kurtic no (Di domenica 19 luglio 2020) Dal nostro inviato Parma - Ecco le PAGELLE di Parma-Sampdoria 2-3. Sepe 6 - Non può nulla sul gol di Chabot che salta indisturbato. Salva su Bonazzoli grazie alla collaborazione di Gagliolo, si ... Leggi su parmatoday

Gol! Parma - Sampdoria 2-3, rete di Bonazzoli F. (SAM) - Parma-Sampdoria 2-3 Faggiano: "Non stiamo facendo delle belle figure" - Rimonta da favola: #ParmaSamp si chiude con un altro magico tris - #ParmaSampdoria, #Bonazzoli: 'Piedi per terra, continuo a mangiare erba' - #ParmaSampdoria, #Ranieri: 'Adesso siamo a cavallo'

Sono in tutto cinque gli squalificati in Serie A in base alle decisioni del giudice sportivo al termine delle gare giocate ieri per la quindicesima giornata ritorno. Saltano un turno Andrea Carboni (d ...Clima pesante in casa Parma dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, la sesta nelle ultime sette partite di campionato. Ecco il commento post gara di mister D’Aversa e del ds Faggiano. D’AVERSA: ...