MotoGp – Caduta Crutchlow: il britannico trasportato in ospedale dopo il warm up (Di domenica 19 luglio 2020) E’ tutto pronto a Jerez per il primo Gp della stagione 2020 di MotoGp. Se i giovani di Moto2 e Moto3 hanno già esordito in Qatar qualche mese fa, i campioni della categoria regina si sfideranno invece oggi per la prima volta al Gp di Spagna. Non mancano però i colpi di scena: Rins è stato costretto a rinunciare alla gara a causa di una Caduta avvenuta ieri, mentre Crutchlow è stato trasferito in ospedale questa mattina dopo il warm up. Il britannico della LCR è stato protagonista di una Caduta questa mattina sul circuito spagnolo. In un primo momento non sembrava trattarsi di nulla di grave, ma successivamente il team ha comunicato che è stato necessario trasferire Crutchlow in ... Leggi su sportfair

EltonTuitStarr : RT @gponedotcom: Cal Crutchlow portato in ospedale per esami dopo la caduta nel Warm Up: Il team LCR ha comunicato che il pilota britannico… - gponedotcom : Cal Crutchlow portato in ospedale per esami dopo la caduta nel Warm Up: Il team LCR ha comunicato che il pilota bri… - IlBlogdiAndy : Dopo la caduta nel #WUP @calcrutchlow e' stato portato al medical centre per un check-up #MotoGP #SkyMotori - sportli26181512 : MotoGP, Moto2, Moto3: GP Jerez (Spagna), i risultati del warm up: Per appena 51 millesimi Morbidelli cede la vetta… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Marquez un martello nel warm up di Jerez: Morbidelli è 2°, Rossi 10°: Il campione del mondo ha un ritmo impressionante, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Caduta MotoGP, Cal Crutchlow portato in ospedale per esami dopo la caduta nel Warm Up GPone MotoGP, GP Jerez (Spagna): Cal Crutchlow cade nel warm up: in ospedale per accertamenti

L'inglese del Team LCR è stato protagonista di una caduta nel warm up del primo GP ... Alle 14 il GP di Jerez di MotoGP è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog ...

MotoGP 2020. A Marc Marquez il Warm Up del Gran Premio di Spagna a Jerez

Confermato, purtroppo, che Alex Rins non sarà al via per l’infortunio alla clavicola destra dopo la caduta di ieri nel finale delle QP ... 0.051 3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP ...

L'inglese del Team LCR è stato protagonista di una caduta nel warm up del primo GP ... Alle 14 il GP di Jerez di MotoGP è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog ...Confermato, purtroppo, che Alex Rins non sarà al via per l’infortunio alla clavicola destra dopo la caduta di ieri nel finale delle QP ... 0.051 3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP ...