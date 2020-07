Mihajlovic: "Dobbiamo stare zitti, scusarci e vergognarci" (Di domenica 19 luglio 2020) MILANO - " È molto semplice, quando perdi 5-1 c'è poco da commentare, bisogna solo stare zitti , subire critiche, chiedere scusa a tifosi e società, ma soprattutto vergognarsi . Almeno io faccio così ... Leggi su corrieredellosport

MILANO - "C'è poco da commentare quando perdi 5-1. Bisogna accettare le critiche, scusarsi con tifosi e società e vergognarsi. Se i giocatori hanno un briciolo di dignità faranno lo stesso, non c'è st ...Dobbiamo fare delle scelte per il prossimo anno, c'è da vedere che vogliamo fare da grandi, se lottare per l'Europa o solo essere salvi a dieci dalla fine. Serve la lucidità di tirar fuori le cose pos ...