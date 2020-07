L’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord – 19 luglio 1966 – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Il 19 luglio 1966 l’Italia crolla clamorosamente contro la Corea del Nord nella fase a gironi del Mondiale in Inghilterra Quella del 19 luglio 1966 è una macchia indelebile della storia del calcio azzurro. Quel giorno, a Middlesbrough, in Inghilterra, si giocò la gara contro la Corea del Nord, valida per il terzo incontro del Mondiale. Nonostante l’Italia partisse con i pronostici a favore, la gara terminò 1-0 per gli asiatici con gol di Pak Doo-Ik al 42′. Quella sconfitta decretò l’eliminazione degli azzurri dalla competizione: al ct Edmondo Fabbri bastava un pari per passare ai quarti. Iscriviti ... Leggi su calcionews24

