Le ombre di Schurrle, il rapido declino di una stella (Di domenica 19 luglio 2020) Domenica 13 luglio 2014. In Brasile si sta giocando la finale del mondiale. In campo ci sono Germania e Argentina. Le lancette scorrono inesorabili verso le 23. Andrè Schurrle scappa sulla sinistra e crossa un pallone destinato a scrivere la storia del calcio. Quel pallone, infatti, finirà sul piede di Mario Gotze, il quale lo spingerà in rete, consegnando la quarta Coppa del mondo alla Germania di Low. Ore 23 passate. Siamo quasi all'alba del 14 luglio. Schurrle sta cantando, ballando e...

