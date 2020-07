La trasmissione per via aerea e le ultime scoperte sul Coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo che l’OMS ha ammesso la possibilità di trasmissione per via aerea del Coronavirus SARS-COV-2 il Corriere della Sera oggi riepiloga le ultime scoperte su COVID-19 e sul contagio. L’immunità dura pochi mesi Gli ultimi studi dicono che l’immunità sembra indebolirsi drasticamente nel giro di pochi mesi. Secondo i ricercatori del King’s College di Londra il livello di anticorpi raggiunge il suo picco dopo circa tre settimane dalla comparsa dei sintomi per poi gradualmente diminuire: tre mesi dopo solo il 17% di chi ha contratto il virus mantiene la stessa potenza di risposta immunitaria destinata a ridursi fino a non essere più rilevabile. Un altro studio pubblicato su Nature evidenza che il livello di anticorpi protettivi diminuisce di oltre il 70% ... Leggi su nextquotidiano

