Juventus-Lazio, Rabiot: “Non sarà decisiva. Nostro calo? Nulla di catastrofico, le cause…” (Di domenica 19 luglio 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Lazio.Intervistato ai microfoni di SkySport alla vigilia della sfida in programma lunedì sera fra le mura dell'Allianz Stadium, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, Adrien Rabiot ha detto la sua in merito al momento della compagine bianconera, reduce dal pareggio contro il Sassuolo. Nelle ultime tre partite, gli uomini di Maurizio Sarri hanno conquistato appena due punti."La nostra classifica è buona, siamo primi e abbiamo un certo vantaggio sui secondi. Anche se avevamo maggiore margine prima dell'ultima partita, è comunque una classifica positiva. Le cause del calo? Abbiamo meno il controllo del pallone e sono venute fuori queste partite, ma ad esempio contro l'Atalanta abbiamo reagito bene e ci siamo ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio Juve-Lazio: l'arbitro sarà Orsato Tuttosport Dove vedere Roma Inter, canale tv e probabili formazioni

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Così nelle partite di andata, diretta gol live score

