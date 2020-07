Il solito Messi, per la settima volta è 'Pichichi' (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 19 LUG - Il solito Leo Messi. Firma una doppietta nell'ultima partita della Liga, contro l'Alaves in trasferta, e diventa per la settima volta in carriera 'Pichichi' della Liga. L'... Leggi su corrieredellosport

