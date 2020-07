Genoa, Nicola: «Derby? Dovremo fare punti per salvarci» (Di domenica 19 luglio 2020) Davide Nicola ha parlato al termine della partita contro il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro il Lecce. PRESTAZIONE – «faremo sempre fatica, come la faranno i nostri avversari. Ricordo partite dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia. Abbiamo avuto tanti scontri diretti e non siamo stati al top, oggi è stata una partita in cui siamo stati abili ad adottare le nostre strategie, cercando il fraseggio tra le linee. Il Lecce solitamente non utilizza i traversoni, questa sera ne ha fatti ben ventiquattro. Siamo stati compatti, l’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il baricentro che si è ... Leggi su calcionews24

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - napolimagazine : GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - apetrazzuolo : GENOA - Nicola: 'Non si può essere perfetti ma il Genoa ha dimostrato di esserci' - CalcioPillole : Ha parlato l’allenatore del #Genoa Davide Nicola al termine della partita vinta contro il #Lecce. “Sono tre punti… - infoitsport : Genoa, Nicola: 'Contro il Napoli meritavamo di più! C'è una cosa che non mi è piaciuta' -