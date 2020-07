Fonseca: “Abbiamo perso due punti, soddisfatto dei ragazzi ma non del risultato” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, dopo il 2-2 contro l’Inter, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo perso due punti, l’Inter non ha creato situazioni per segnare. Loro hanno fatto due gol da palla ferma ma questo è il calcio. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, ma non del risultato. La squadra sta imparando, cresce fisicamente e tatticamente. E’ un modulo nuovo ma noi lo stiamo interpretando bene, con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres, che sono due giocatori forti, hanno maggiore libertà di attaccare. Mkhitaryan e Pellegrini possono ricevere palla per accelerare il gioco.” Foto: profilo twitter Roma L'articolo Fonseca: “Abbiamo perso due punti, ... Leggi su alfredopedulla

