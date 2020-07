"Fate test, non lo diciamo alle vostre mogli". L’appello ai clienti dell'escort col covid (Di domenica 19 luglio 2020) “Fate il test, le mogli non lo sapranno”. L’appello ai clienti della escort risultata positiva al covid arriva da Angelo Aliquò, direttore generale dell’Asp di Ragusa. Le sue parole sul Corriere, seguono quelle del sindaco di Modica Ignazio Abate, che, preoccupato dalla notizia, aveva invitato i concittadini che avessero avuto incontri con la prostituta a presentarsi per effettuare il test, “anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli” Aliquò, sulle pagine del Corriere, rassicura: il rapporto con l’escort può esser tenuto nascosto dai mariti infedeli, poiché è possibile sottoporsi a tampone ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - Corriere : Escort positiva a Modica, l’appello ai clienti: «Fate il test, le mogli non sapranno» - C1Corrado : Escort positiva a Modica, l’appello ai clienti: «Fate il test, le mogli non sapranno» - simonegraziosi2 : RT @CalaminiciM: L’ appello ai clienti : “fate il test , le mogli non sapranno niente “ Da Modica per oggi e’ tutto ?? - sil_viar0 : RT @fra_tante: Escort positiva a Modica, l’appello ai clienti: «Fate il test, le mogli non sapranno» - -