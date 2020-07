F1, GP Ungheria: ha vinto Hamilton | La cronaca (Di domenica 19 luglio 2020) Clicca per aggiornare, 70 i giri di gara, Giro 70 - Vince Hamilton! Giro 70 - Ultimo giro! Giro 69 - Giro veloce di Hamilton, che dunque riesce nell'obiettivo di prendersi anche il punto aggiuntivo ... Leggi su gazzetta

Delio92 : #hamilton vince tra l'altro per l'ottava volta in ungheria ???? eguagliando il record di #schumacher che ha vinto per… - RSIsport : ?????? Lewis Hamilton ha vinto per l'ottava volta il GP d'Ungheria. Il britannico ha chiuso davanti a Max Verstappen e… - serena98_ : @tvescript Lewis ha vinto nel 2018 in Ungheria e poi ha vinto il mondiale quindi ??????? - lukarighi : @FBiasin Come diceva Gianfranco Civolani,le due squadre che hanno mostrato al mondo il calcio piu bello(Ungheria an… - RiccardoPennisi : @biancavschiller Se liquidiamo tutti quelli che votano in un modo che non ci piace con 'non sono europei', Ostalgie… -