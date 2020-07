Conduttrice di tg in diretta mentre sta parlando le cade un dente, lo prende e continua a condurre, grande imbarazzo (Di domenica 19 luglio 2020) Può capitare, durante una diretta, qualche momento di grande imbarazzo e difficoltà anche nel continuare a gestire la situazione. C’è stato chi durante la diretta è svenuto, chi ha scoperto che il marito era morto in un incidente stradale e chi ha scoperto un tradimento. Ma spesso le conduttrici, che sono i soggetti a cui sono accadute più situazioni imbarazzanti in diretta rispetto ai colleghi maschi, riescono a mantenere la calma e il sangue freddo e ad andare avanti. La speranza di chi è in diretta tv è che, tranne in casi estremi quando la situazione è decisamente evidente come nel caso di uno svenimento o di un malore, chi segue da casa non si accorga di nulla , dello ... Leggi su baritalianews

